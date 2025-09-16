Nave filippina a contatto con Guardia costiera cinese | le immagini dello scontro

La Guardia costiera cinese ha accusato una nave filippina di aver speronato una delle sue imbarcazioni nei pressi dello Scarborough Shoal, la secca di Scarborough. Questo territorio conteso nel Mar Cinese Meridionale è rivendicato da entrambi i Paesi. La Guardia costiera cinese riferisce che martedì oltre 10 navi Filippine sono entrate nelle acque intorno alla scogliera, chiamata in cinese isola di Huangyan. Riferisce di avere risposto con cannoni ad acqua. L’incidente segue l’annuncio della Cina della scorsa settimana che designa parte della scogliera come riserva naturale nazionale. Le Filippine hanno dichiarato che presenteranno una protesta diplomatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nave filippina a contatto con Guardia costiera cinese: le immagini dello scontro

