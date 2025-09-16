Nato-Russia scontro sulla no-fly zone in Ucraina | Siamo già in guerra Crosetto | Italia impreparata ad un attacco

Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha proposto alla Nato di valutare l?imposizione di una no-fly zone sull?Ucraina. Significa che i caccia dell?Alleanza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nato-Russia scontro sulla no-fly zone in Ucraina: «Siamo già in guerra». Crosetto: «Italia impreparata ad un attacco»

In questa notizia si parla di: nato - russia

Per la NATO la “Russia è minaccia più significativa e diretta. Se ci attacca nostra risposta sarà devastante”

La NATO avverte: “La Russia è la minaccia più grave e diretta. La nostra risposta sarebbe devastante”

Nato, i timori di Rutte: dall’atomica di Teheran all’invasione della Russia

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #15settembre #NATO #Russia #Ucraina #Putin #Kiev #Gaza #Israele #Palestina #Netanyahu #Rubio #MedioOriente #Hamas #Trump #PapaLeoneXIV #DonPinoPuglisi #News #TV2000

Il ministro #Crosetto lancia l'allarme "L'Italia non è pronta né a un attacco russo, né di un'altra Nazione, dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci". Intanto sale la tensione #Russia-#Nato: il #Cremlino

Guerra Ucraina-Russia, le news del 12 settembre. Trump: “Pazienza si esaurisce con Putin”; «La Nato è di fatto in guerra con la Russia»; Trump: «La mia pazienza con Putin si sta esaurendo velocemente».

Scudo NATO contro la Russia, Medvedev minaccia la guerra e alza la tensione in Europa - In meno di una settimana anche un altro paese della Nato, la Romania, ha segnalato un’incursione nel proprio spazio aereo, dichiarando il 14 settembre di aver “rilevato e tracciato” un drone. Riporta tag24.it

«La Nato è di fatto in guerra con la Russia» - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo- corrieredellacalabria.it scrive