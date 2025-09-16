La Nato è in guerra con la Russia, ha detto il portavoce di Putin. Marco Pellegrini, deputato M5S e membro della Commissione Difesa e del Copasir, dobbiamo cominciare realmente a preoccuparci? “Sono più di tre anni che la Nato è in guerra con la Russia per interposta Ucraina. E’ una guerra per procura in cui la Nato fornisce soldi e armi e gli ucraini i soldati. Le prime vittime di questa folle guerra sono gli ucraini, sia militari e sia civili. Del resto, Jeffrey Sachs, ritenuto uno dei più importanti economisti al mondo, ha rivelato che il presidente Macron, in occasione della consegna della Legion d’onore, gli confessò che, appunto, la guerra era colpa della Nato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Nato e Ue irresponsabili: hanno alimentato i conflitti". Parla il deputato 5S, membro della commissione Difesa e del Copasir, Pellegrini