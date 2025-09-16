Nato e Ue irresponsabili | hanno alimentato i conflitti Parla il deputato 5S membro della commissione Difesa e del Copasir Pellegrini
La Nato è in guerra con la Russia, ha detto il portavoce di Putin. Marco Pellegrini, deputato M5S e membro della Commissione Difesa e del Copasir, dobbiamo cominciare realmente a preoccuparci? “Sono più di tre anni che la Nato è in guerra con la Russia per interposta Ucraina. E’ una guerra per procura in cui la Nato fornisce soldi e armi e gli ucraini i soldati. Le prime vittime di questa folle guerra sono gli ucraini, sia militari e sia civili. Del resto, Jeffrey Sachs, ritenuto uno dei più importanti economisti al mondo, ha rivelato che il presidente Macron, in occasione della consegna della Legion d’onore, gli confessò che, appunto, la guerra era colpa della Nato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: nato - irresponsabili
Operazione Eastern Sentry La Nato rafforza il proprio fianco orientale dopo l’incursione di 19 droni russi nello spazio aereo polacco. Il segretario generale Mark Rutte ha definito l’atto di Mosca «irresponsabile e inaccettabile», assicurando che l’Alleanza - facebook.com Vai su Facebook
Mosca incolpa l'Ucraina per il drone in Romania e accusa: La Nato è in guerra contro di noi - Costa da Meloni: Avanti insieme sulla difesa di Kiev e dell'Ue; Un drone russo in Romania: la nuova provocazione di Mosca alla Nato e all'Ue; Ucraina, drone russo sconfina in Romania. Von der Leyen: Minaccia grave a sicurezza.
Un drone russo in Romania: la nuova provocazione di Mosca alla Nato e all'Ue - Intanto Kiev rivendica nuovi attacchi contro raffinerie e infrastrutture russe strategiche ... Si legge su msn.com
SCENARIO NATO/ “Europa sotto scacco di Trump, i governi Ue non hanno capito dove porta il riarmo” - Tump rimpingua l’industria Usa, Europa sconfitta I Paesi NATO hanno detto sì all’aumento della spesa ... Riporta ilsussidiario.net