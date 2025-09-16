Nato alta tensione in Taiwan | la portaerei cinese Fujian nello Stretto Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese

La Fujian, la terza portaerei cinese, ha di recente attraversato lo Stretto di Taiwan per condurre attività di test e di addestramento nelle acque interessate del mar Cinese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese

In questa notizia si parla di: nato - alta

Nato, missione navale nel Mare di Barents mentre la Russia lancia missili dai sottomarini: è alta tensione

Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese - X Vai su X

L'Alta rappresentante Ue Kallas a nome dei 27 dopo l'intrusione dei droni russi in Polonia: 'Mosca minaccia la nostra sicurezza'. Oggi il segretario generale della Nato Rutte vede gli ambasciatori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese; Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese; Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”.

Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese - La Fujian, la terza portaerei cinese, ha di recente attraversato lo Stretto di Taiwan per condurre attività di test e di addestramento ... Riporta msn.com

Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati” - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte ha messo in guardia gli alleati: la Cina si sta rafforzando militarmente "non per una parata militare a Pechino", ma per usare ... Secondo quotidiano.net