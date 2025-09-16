Nasce top festival a Cortona l’evento che celebra gusto origini e territorio

Arezzo, 16 settembre 2025 – Arriva a Cortona il TOP Festival, rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di produttori e operatori locali. Il festival, in programma il 20 e 21 settembre (sabato dalle 15 alle 01, domenica dalle 12.00 a mezzanotte), rappresenta un’esperienza unica nel cuore del centro storico di Cortona tra assaggi, musica, incontri e convivialità diffusa. Il TOP Festival, sigla che sta per Territorio, Origini e Prodotti, è un progetto giovane e ambizioso che nasce dal desiderio di promuovere le eccellenze del territorio in modo innovativo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

