Nasce top festival a Cortona l’evento che celebra gusto origini e territorio

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 settembre 2025 –  Arriva a Cortona il TOP Festival, rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di produttori e operatori locali. Il festival, in programma il 20 e 21 settembre (sabato dalle 15 alle 01, domenica dalle 12.00 a mezzanotte), rappresenta un’esperienza unica nel cuore del centro storico di Cortona tra assaggi, musica, incontri e convivialità diffusa. Il TOP Festival, sigla che sta per Territorio, Origini e Prodotti, è un progetto giovane e ambizioso che nasce dal desiderio di promuovere le eccellenze del territorio in modo innovativo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nasce top festival a cortona l8217evento che celebra gusto origini e territorio

© Lanazione.it - Nasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio

In questa notizia si parla di: nasce - festival

A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025

Balestrate, nasce il Jazz & Pop Coast Festival: musica tra bosco e mare

Val d’Orcia, mille abitanti e un bosco. Qui (a Radicofani) nasce uno dei più sorprendenti festival di libri d’Italia

Nasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio; Top Festival; “Top festival Cortona: l'edizione zero.

nasce top festival cortonaNasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio - Appuntamento il 20 e 21 settembre 2025 tra le piazze e le strade del centro storico. Da lanazione.it

nasce top festival cortonaNasce il Top Festival a Cortona - Arriva a Cortona il Top Festival, Territorio Origini Prodotti, un fine settimana nel centro storico di Cortona tra assaggi, musica e convivialità. Scrive teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Top Festival Cortona