Nasce top festival a Cortona l’evento che celebra gusto origini e territorio
Arezzo, 16 settembre 2025 – Arriva a Cortona il TOP Festival, rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di produttori e operatori locali. Il festival, in programma il 20 e 21 settembre (sabato dalle 15 alle 01, domenica dalle 12.00 a mezzanotte), rappresenta un’esperienza unica nel cuore del centro storico di Cortona tra assaggi, musica, incontri e convivialità diffusa. Il TOP Festival, sigla che sta per Territorio, Origini e Prodotti, è un progetto giovane e ambizioso che nasce dal desiderio di promuovere le eccellenze del territorio in modo innovativo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nasce - festival
A Schio nasce il primo festival internazionale dedicato ai costumi nel cinema: arriva lo Scledum Film Festival 2025
Balestrate, nasce il Jazz & Pop Coast Festival: musica tra bosco e mare
Val d’Orcia, mille abitanti e un bosco. Qui (a Radicofani) nasce uno dei più sorprendenti festival di libri d’Italia
Nasce “Southstainability Festival” il primo evento in Puglia su sostenibilità e impatto possibile - X Vai su X
"Nasce VAN, voci, ascolti e narrazioni" al Festival del Buon Vivere con Nori, De Gregorio, Fumettibrutti, Brondi e Bianconi Prende il via durante l'edizione 2025 del Festival del Buon Vivere (dal 18 al 28 settembre) "VAN voci, ascolti e narrazioni", il nuovo proget - facebook.com Vai su Facebook
Nasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio; Top Festival; “Top festival Cortona: l'edizione zero.
Nasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio - Appuntamento il 20 e 21 settembre 2025 tra le piazze e le strade del centro storico. Da lanazione.it
Nasce il Top Festival a Cortona - Arriva a Cortona il Top Festival, Territorio Origini Prodotti, un fine settimana nel centro storico di Cortona tra assaggi, musica e convivialità. Scrive teletruria.it