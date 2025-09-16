Nasce il Settimo Quartiere come cambia la divisione amministrativa di Messina

Con 24 voti favorevoli il consiglio comunale ha approvato ufficialmente la nascita del Settimo Quartiere. Il disco verde durante l'odierna seduta che ha registrato le astensioni dei consiglieri Pd. La Municipalità rappresenterà un'area con circa 7mila abitanti che racchiude i villaggi costieri e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

