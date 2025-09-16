Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dall’omicidio per mano della camorra

Un mese di iniziative a Napoli e provincia per ricordare il cronista de Il Mattino diventato un simbolo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dall'omicidio per mano della camorra

Napoli ricorda il sacrificio di Giancarlo Siani (VIDEO) - - Quotidiano di Informazioni Online; 40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, un mese di eventi per ricordarlo; Giancarlo Siani, 40 anni senza il giornalista. Il ricordo arriva al Parlamento europeo: 'La sua memoria vive'.

napoli ricorda giancarlo siani40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, un mese di eventi per ricordarlo - 2 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – A partire da domani fino alla fine di tutto il mese di ottobre Napoli e provincia ricordano Giancarlo Siani: presentato nella sede partenopea dell’Ordine d ... Da msn.com

napoli ricorda giancarlo sianiGiancarlo Siani, 40 anni senza il giornalista. Il ricordo arriva al Parlamento europeo: «La sua memoria vive» - Anche la sua preziosa macchina da scrivere viaggerà verso Milano, Roma e altre mete. Lo riporta ilmattino.it

