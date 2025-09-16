Il commento arrivato sulle prestazioni di Kevin De Bruyne, con la maglia del Napoli, sono da pelle d’oca: il calciatore è l’arma in più degli azzurri Kevin De Bruyne ha già conquistato tutti, a partire da Antonio Conte fino ad arrivare ai tifosi azzurri. Il centrocampista belga, inizialmente punzecchiato per la sua condizione fisica, ha messo subito a tacere ogni critica a suon di assist, reti e prestazioni ad altissimo livello. Con lui, è cambiato anche il modo di giocare per Conte. Il tecnico ha adottato un nuovo sistema per il suo Napoli, così da avere tutti i centrocampi in campo allo stesso momento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il commento su De Bruyne è da pelle d’oca: il belga è l’arma in più di Conte!