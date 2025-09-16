Napoli Hojlund ha già conquistato Conte | partirà titolare anche contro il City

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unico ballottaggio è sulla fascia sinistra, con Olivera che potrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Spinazzola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli hojlund ha gi224 conquistato conte partir224 titolare anche contro il city

© Gazzetta.it - Napoli, Hojlund ha già conquistato Conte: partirà titolare anche contro il City

In questa notizia si parla di: napoli - hojlund

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Il Milan preferisce Hojlund più di Vlahovic. Intanto il Napoli piazza un altro acquisto: Miguel Gutierrez

Milan, Longari: “Hojlund proposto anche al Napoli”. Le ultime

Hojlund e gli altri la lunga lista per il post Lukaku Ma il Napoli ha già speso 155 milioni Gazzetta; Hojlund si è già preso Napoli i VOTI dei giornali | Roba da attaccante puro bentornato in Italia; Hojlund impatto immediato | in 48 ore ha già conquistato Conte.

napoli hojlund ha gi224Napoli, Hojlund ha già conquistato Conte: partirà titolare anche contro il City - L'unico ballottaggio è sulla fascia sinistra, con Olivera che potrebbe rientrare dal primo minuto al posto di Spinazzola ... Secondo gazzetta.it

napoli hojlund ha gi224Hojlund ha già conquistato tutti e per giovedì vuole un'ulteriore rivincita - Rasmus Hojlund s'è già preso il Napoli. Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Hojlund Ha Gi224