Napoli Beukema | Debutto da sogno Ora sotto con il Manchester City

Napoli, 16 settembre 2025 - Tre vittorie su altrettante partite disputate in campionato, l'ultima delle quali porta anche la sua firma come ciliegina sulla torta: Sam Beukema ha inaugurato la sua avventura al Napoli nel match in casa della Fiorentina, stesa da un tris aperto da Kevin De Bruyne (che giovedì sera riaffronterà subito il suo recente passato, il Manchester City ) e Rasmus Hojlund. Per quest'ultimo, arrivato dal mercato per allungare le rotazioni offensive dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku e l'ambientamento un po' a rilento di Lorenzo Lucca, la prima in azzurro è stata con gol: discorso che vale anche per il difensore olandese, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Beukema: "Debutto da sogno. Ora sotto con il Manchester City"

In questa notizia si parla di: napoli - beukema

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star

Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema

Schira: “Lang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino”

#Napoli, #Meret e #Beukema recuperati verso il #ManchesterCity: le news. VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X

Disavventura per Beukema Il centrale olandese è stato sorteggiato per i test antidoping dopo la sfida tra Fiorentina e Napoli, ma ciò gli è costato il viaggio in treno Il test è andato troppo per le lunghe, e Beukema è stato costretto a tornare a Napoli da sol - facebook.com Vai su Facebook

L’influenza di Beukema potrebbe cambiare i piani di Conte; Beukema esulta sui social “grande vittoria in un campo difficile non poteva esserci esordio migliore”; L’approfondimento del napolionline. Fiorentina – Napoli 1-3: numeri e migliori per ruolo.

Fiorentina-Napoli 1-3, pagelle: Conte vince con i nuovi, Hojlund e Beukema debutto da sogno - 3, i top e flop: Hojlund, il migliore, segna all'esordio e dialoga con De Bruyne in avanti. Scrive sport.virgilio.it

Napoli, prova di forza a Firenze: debutti vincenti per Hojlund e Beukema - 1 sulla Fiorentina, mostrando non solo solidità ma anche una serie di novità ... Segnala gonfialarete.com