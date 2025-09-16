Napoli 400 firme contro la pista ciclabile a Soccavo | Danno a viabilità e negozi fermate il cantiere

Tempo di lettura: 2 minuti A Soccavo è di nuovo bufera sul cantiere della pista ciclabile. Residenti e commercianti di via Antonino Pio hanno avviato una petizione contro l’opera, finanziata con fondi Pnrr: si denunciano ripercussioni su viabilità e commercio. La raccolta è arrivata a circa 400 firme, portate alla Municipalità 9. Questo pomeriggio, negli uffici municipali si è tenuta una lunga riunione, promossa dalla consigliera Giovanna Lo Giudice. A ricevere la delegazione di cittadini c’era il presidente Andrea Saggiomo. Dopo aver raccolto lo sfogo dei residenti, Saggiomo ha inviato una richiesta urgente di incontro all’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

