Nanni LegaCoop | in 2 progetti Ue su economia circolare

Roma, 16 set. (askanews) - "Siamo qui a Trevi per ragionare insieme ad altri partner e società sul tema della della transizione ecologica e dell'economia circolare. In un mondo, appunto che cambia è utile appunto capire cosa si può fare per mantenere queste esperienze che sono state fatte sul tema dell'economia circolare". Lo ha sottolineato Giorgio Nanni dell'Ufficio Ambiente ed Energia di LegaCoop, intervenuto alla tre giorni di Trevi, Le giornate dell'Energia e dell'economia circolare, organizzato da Globe Italia. "Come LegaCoop - ha aggiunto Nanni - noi abbiamo organizzato e partecipiamo a due importanti progetti europei proprio sull'economia circolare e abbiamo fatto anche un'indagine sui comportamenti dei cittadini rispetto a queste tematiche che vogliamo quindi spingere per fare in modo che questa transizione rimanga ancora forte e consenta a tutti quanti di ridurre l'impatto ambientale".

