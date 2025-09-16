Namaste | testimonianze danza indiana e aperitivo conviviale

L'associazione Namaste invita tutti per una serata speciale gratuita e conviviale.Un’occasione per incontrarsi, conoscersi e condividere esperienze di solidarietà. Domenica 21 settembre 2025, alle 18.30, al Teatro del Baraccano.Il programma prevede:Accoglienza conviviale e momento di conoscenza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

incontriamoci a bologna con namaste: testimonianze, danza indiana e aperitivo conviviale.

