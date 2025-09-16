Il successo commerciale di un film può rappresentare un importante indicatore della sua ricezione da parte del pubblico e dell’efficacia delle strategie di distribuzione. Recentemente, il film comico con Liam Neeson, The Naked Gun, ha raggiunto risultati notevoli al botteghino, segnando un traguardo significativo per l’attore e per la produzione stessa. risultati al box office di the naked gun. prestazioni economiche e record. Per la prima volta in sei anni, uno dei film interpretati da Liam Neeson supera la soglia dei 100 milioni di dollari incassati a livello mondiale. La pellicola ha totalizzato circa $101 milioni, suddivisi tra $52,6 milioni sul mercato interno e $48,4 milioni a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Naked gun raggiunge 100 milioni: il primo film di liam neeson dopo 6 anni