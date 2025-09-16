Nadia di Casa a Prima vista che lascia il mercato immobiliare era solo marketing | azienda diversa ma fa lo stesso lavoro

L’annuncio in pompa magna di Nadia Mayer relativo al fatto che avrebbe “lasciato il mondo dell’immobiliare” era solo un’operazione di marketing. L’agente di Casa a prima vista ha solo cambiato agenzia ma continuerà a fare l’agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

