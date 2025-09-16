Musicus Concentus al via la stagione autunnale | più di 20 appuntamenti sparsi fra Firenze e la Toscana

Firenzetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le giornate si tingono d’autunno e il Musicus Concentus riparte con il secondo capitolo della sua stagione concertistica Tradizione in Movimento, che a partire dal 25 settembre proporrà più di 20 appuntamenti sparsi fra Firenze e la Toscana.La collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

