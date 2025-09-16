Musica Fedez contro Sinner | Purosangue italiano con l’accento di Hitler

Golssip.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez torna a far parlare di sé e pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. 🔗 Leggi su Golssip.it

musica fedez contro sinner purosangue italiano con l8217accento di hitler

© Golssip.it - Musica, Fedez contro Sinner: “Purosangue italiano con l’accento di Hitler”

In questa notizia si parla di: musica - fedez

Fedez svela il suo mondo tra musica e gossip a Cornetto Battiti Live

Cara: “La musica è il mio rifugio e la mia rivoluzione. Con Fedez esperienza bellissima”

“Ecco il mio patrimonio” Fedez svela la cifra a sette zeri: “La musica non la fonte principale”

“Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova…; Fedez, su Ig nuove barre contro Schlein, Sinner, Acutis; Per Fedez Sinner ha l'accento di Hitler: la canzone del rapper sul revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein.

musica fedez contro sinnerFedez, nuove strofe contro Jannik Sinner e Elly Schlein: bufera social prima dei live al Forum - Fedez anticipa alcune strofe di una canzone critiche su Jannik Sinner ed Elly Schlein: è polemica social prima dei concerti al Forum ... Lo riporta soundsblog.it

musica fedez contro sinnerFedez, su Ig nuove barre contro Schlein, Sinner, Acutis - A tre giorni dalla doppia data al Forum di Assago (il 19 e 20 settembre), il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Fedez Contro Sinner