Musica e danza nei cenacoli Il duo Ardinghi Canino al Fuligno

Se c’è qualcosa di più bello di un’opera d’arte è sommare a quel pezzo unico un altro tassello, appartenente a un altro tipo di bello. È lo spirito con cui i cenacoli fiorentini si riempiono di note e movimenti, di corpi e armonie, per celebrare la bellezza della musica, della danza e dell’ architettura. Succede, quindi, che domani e giovedì due importanti cenacoli di Firenze diventano lo spazio in cui la magia avviene. Si parte con il Cenacolo di Fuligno, che domani (ore 16,30) ospita l’interpretazione unica delle musiche di Amadeus Mozart e Johannes Brahms. Paolo Ardinghi al suo violino e Bruno Canino al pianoforte tornano a suonare insieme, in un duo che ha fatto la storia della musica classica nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e danza nei cenacoli. Il duo Ardinghi Canino al Fuligno

DUO ARDINGHI CANINO mer 17/9 al Cenacolo del Fuligno + BIGI PAOLETTI Fritz Company da mer 17 a sab 20/9 al Chiostro e Cenacolo di Ognissanti – Firenze – MUSICA E DANZA NEI CENACOLI FIORENTINI

