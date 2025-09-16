Musica dibattiti e laboratori La coop Eureka sale sul palco

La musica, i laboratori per bambini con illustratrici e psicologhe, la presentazione di un'installazione artistica e una chiacchierata insieme a una pedagogista sui temi dell'educare. Tre giorni per festeggiare una realtà importante del territorio, che dà una casa a persone con disabilità intellettiva che non possono più vivere nella loro famiglia d'origine. Da venerdì a domenica ad Albiate si terrà "Eureka in festa", promosso dalla cooperativa sociale Eureka nella sua sede di via 2 Giugno. Si comincerà alle 20.45 con "La meraviglia dello stare insieme": in collaborazione con l'associazione Amici con la Musica, ci sarà un concerto degli Alamouche, band di jazz manouche, che unisce lo swing con il filone musicale gitano.

