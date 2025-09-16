Museo Risorgimento | Sos Rischiamo di morire

Lanazione.it | 16 set 2025

L’appello, un vero Sos, viene da dentro lo stesso Palazzo Ducale della Provincia: il Museo del Risorgimento, ospitato in un’ala dell’edificio, non ce la fa più. Lo scrivono gli stessi volontari che curano l’apertura dello spazio – dopo che la questione era stata sollevata dal professor Luciano Luciani – con un appello sulla pagina Facebook degli Amici del Museo nel quale si ribadisce che, comunque, l’istituzione ufficialmente responsabile del Museo è la stessa Provincia, che gestisce il sito internet ufficiale. "L’Ente, a causa della riduzione di competenze, – si legge – ha sempre meno risorse ed in particolare risultano azzerati i finanziamenti per il settore cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

