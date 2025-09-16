Museo Madre Da domani e fino al 17 novembre la mostra ‘In controluce’

, dedicata ai lavori dell’artista Pietro Lista Il progetto espositivo ‘In controluce‘, frutto di due anni di ricerche realizzate in stretta collaborazione con l’artista e il suo archivio, è organizzato in cinque sezioni tematiche che si soffermano su alcune modalità del lavoro di Pietro Lista, sul . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Museo Madre. Da domani e fino al 17 novembre la mostra ‘In controluce’

Museo Madre: la mostra Euforia Tomaso Binga prorogata fino al 6 ottobre 2025

Museo Madre: la mostra Euforia Tomaso Binga prorogata fino al 6 ottobre 2025 - Il museo Madre, visto il grande successo di pubblico e di critica, ha deciso di prorogare ulteriormente, fino al 6 ottobre 2025, la mostra Euforia Tomaso Binga di Bianca Pucciarelli Menna, in arte ... Riporta napolitoday.it

