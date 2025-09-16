Muore nell’auto contro un albero L’incidente sulla via del Pratomagno
Una donna di 63 anni, residente nel Valdarno Aretino, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la panoramica del monte Pratomagno, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dalla donna sarebbe uscita di strada in prossimità dell’incrocio per l’Anciolina, finendo in un burrone profondo circa 40 metri. A dare l’allarme è stato un passante che, notando i segni lasciati sul terreno, ha immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e l’elicottero Drago 70 del Reparto Volo di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
