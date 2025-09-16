Muore a 34 anni la tragedia alle porte di Firenze Tommaso la passione per le moto e il lavoro all’Antico Vinaio
Scandicci, 16 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, a perdere la vita Tommaso Bazzani, un centauro di 34 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio verso le 16. Il motociclista, residente a Lastra a Signa, era in transito sulla rotonda che interseca via Nazioni Unite all’altezza della frazione di Olmo. In questo tratto, per cause che restano ancora da accertare, si è scontrato con un camion senza rimorchio. Nell’impatto la sua Yamaha XJ di grossa cilindrata è stata trascinata dal mezzo pesante per qualche metro. Il motociclista è stato sbalzato riportando ferite che gli sono state fatali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
