Mps punta al pieno su Mediobanca | adesioni in crescita e sfida per la successione al vertice

Mps si prepara a fare l’en plein su Mediobanca. Oggi i termini dell’opas sono stati riaperti fino a venerdì. Secondo le previsioni la percentuale di adesioni, oggi al 62,3%, dovrebbe arrivare all’80%. In queste ore si fa concreta la possibilità di arrivare molto più in alto. Le vendite dei dirigenti. Anche i massimi dirigenti della banca, hanno deciso di uscire dal fortino e incassare lauti guadagni. In prima fila, l’amministratore delegato Alberto Nagel che ha perso la battaglia di potere ma si può consolare con robuste plusvalenze. Ieri ha venduto un milione di azioni al prezzo medio unitario di 22,0822 euro, incassando così oltre 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mps punta al pieno su Mediobanca: adesioni in crescita e sfida per la successione al vertice

Le Opas non finiscono mai: Mps ora punta all’80% di Mediobanca; Mps valuta rilancio cash da 700 milioni per scalata a Mediobanca; Mps conquista Mediobanca: nasce il terzo polo bancario con lo sguardo su Generali.

La strategia di Mps: dopo Mediobanca si punta a Generali? - Una manovra finanziaria di portata storica sta per ridefinire gli equilibri bancari e assicurativi italiani. Come scrive it.benzinga.com

Mps-Mediobanca,il cantiere parte da manager e sinergie - Il primo obiettivo sono le nomine del nuovo Cda della merchant bank: il dialogo con Siena è già partito. Si legge su repubblica.it