Mps paga le azioni Mediobanca Bper prende le redini di Sondrio
Un assegno da 456 milioni e 1,28 miliardi di nuove azioni: così Mps ha riscritto la geografia della finanza italiana, spostando il baricentro da Milano a Siena. Con il pagamento del corrispettivo dell’Opas, l’istituto guidato da Luigi Lovaglio ha ottenuto il 62,3% di Mediobanca, cambiandone radicalmente gli equilibri nel capitale. L’operazione ha previsto la consegna di 2,533 azioni di Mps e 0,9 euro per ogni titolo di Piazzetta Cuccia. Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, e il gruppo Caltagirone hanno aderito integralmente all’offerta: fuori da Mediobanca, entreranno ora con forza nella compagine di Mps, salendo dal 10% rispettivamente al 21% e al 13%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
