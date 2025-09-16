Mps e i vini francesi il precedente di Renzi salva Santanchè e altre pillole

In Toscana non mancano certo i vini per festeggiare un lieto evento, a cominciare dal Brunello di Montalcino. Eppure ai piani alti del Monte dei Paschi di Siena, che ha appena conquistato Mediobanca salendo al 62,3 per cento del capitale, per la voglia di stappare delle costose bottiglie d’annata qualcuno è pronto a partecipare all’asta di Finarte intitolata “The Burgundy Chapter” in programma il 17 settembre a Milano, dedicata interamente a una delle regioni vinicole tra le più famose di Francia e del mondo, la Borgogna. L’asta vanta la presenza di bottiglie di 15 produttori, protagonisti della storia del vino, da Coche-Dury a Domaine Philippe Charlopin-Parizot, da Domaine Marc Colin a Domaine Comte Georges de Vogüé, da Domaine du Comte Liger-Belair a Domaine Dugat-Py, da Domaine Dujac a Domaine René Engel, da Domaine Fourrier a Domaine des Lambrays, da Domaine Georges Mugneret-Gibourg a Emmanuel Rouget, da Henri Jayer a Domaine de la Romanée-Conti fino a Domaine Méo-Camuzet. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps e i vini francesi, il precedente di Renzi salva Santanchè e altre pillole

