Mozione sull’Asse interquartiere la maggioranza | Una forzatura politica l’opera va avanti

" La mozione approvata in Consiglio regionale sul progetto per l'Asse Interquartiere appare da un canto come una forzatura politica, anche in considerazione delle imminenti elezioni per il rinnovo dello stesso organo e dall'altra come un'astruseria giuridica, dato che il progetto nasce e matura in un contesto di natura triangolare Ue-Governo-Regione, con il tramite e la regia autorevole del Cipess. Se qualche personaggio pensa di dare un senso all'esperienza in Consiglio regionale negativa ed evanescente e ormai agli sgoccioli, con questo vacuo colpo di teatro, sbaglia tutto.

