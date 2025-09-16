Moviola Inter riparte Open Var! Nuove modalità e maggior trasparenza sulle decisioni arbitrali di Serie A

Moviola Inter, prosegue la partnership tra DAZN, FIGC e AIA con una nuova formula settimanale, più accessibile e trasparente. Nato dalla collaborazione tra DAZN, la FIGC, l’ AIA e la Lega Serie A, OPEN VAR è pronto a tornare, portando con sé una novità che renderà le decisioni arbitrali ancora più trasparenti. A partire dalla stagione corrente dell’ Inter e non solo in Serie A, il programma si arricchisce della spiegazione in diretta allo stadio e per gli spettatori a casa delle decisioni prese dal direttore di gara in seguito agli interventi del VAR per on-field review. L’iniziativa, che nasce come rubrica live della domenica sera, si trasforma ora in un contenuto settimanale on demand, disponibile ogni martedì su DAZN, con l’obiettivo di offrire un’analisi approfondita degli episodi arbitrali più rilevanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter, riparte Open Var! Nuove modalità e maggior trasparenza sulle decisioni arbitrali di Serie A

