Mourinho altro che Inter | clamoroso ritorno in panchina | Ha già firmato un triennale

Napolipiu.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho, altro che Inter: clamoroso ritorno in panchina Ha già firmato un triennale"> José Mourinho non ha ancora terminato la propria carriera da tecnico: vicino un clamoroso ritorno su una panchina. Negli ultimi anni Mourinho è ritornato in Italia e ha vissuto diverse esperienze. Ha guidato la Roma dal 2021 al 2024, con una gestione fatta di alti e bassi. Alla prima stagione ha ottenuto risultati importanti, culminati con la vittoria della UEFA Europa Conference League. Le stagioni successive però hanno visto prestazioni altalenanti e qualche sconfitta inattesa, fino al gennaio 2024, quando la società decise di sollevarlo dall’incarico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

mourinho altro che inter clamoroso ritorno in panchina ha gi224 firmato un triennale

© Napolipiu.com - Mourinho, altro che Inter: clamoroso ritorno in panchina | Ha già firmato un triennale

In questa notizia si parla di: mourinho - altro

Calciomercato Inter, Mourinho in soccorso dei nerazzurri! Interesse per quel giocatore, ma in pole c’è un altro club

Mourinho, un altro esonero: licenziato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione dalla Champions

Repubblica - L'Inter ha contattato Mourinho per il dopo Inzaghi: il retroscena sul clamoroso ritorno, perché è saltato e i motivi del no; Mourinho-Inter, il clamoroso scenario era possibile? “Sarebbe tornato subito, sondato da…”; Il nuovo allenatore dell’Inter da Fabregas alla suggestione Mourinho, il totonomi.

mourinho altro inter clamoroso“Mourinho vuole l’Inter”, annuncio in diretta e colpo di scena: ora che succede? - Arrivano importanti novità riguardo il futuro della panchina dell'Inter. Secondo spaziointer.it

mourinho altro inter clamorosoInter, Chivu già a rischio esonero? Summit con Marotta ad Appiano, spunta la suggestione Mourinho - Chivu: la panchina del tecnico romeno inzia a scricchiolare? Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Altro Inter Clamoroso