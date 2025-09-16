L’allenatore francese Patrick Mouratoglou ha acceso i riflettori su un dato sorprendente emerso dall’ultimo Slam stagionale di New York. Tra le curiosità statistiche degli US Open, infatti, spicca la prestazione di una tennista che ha saputo battere, almeno in un fondamentale, i due giocatori più forti del mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. "Le statistiche hanno mostrato quest'anno che c'è una donna che sta colpendo più velocemente di Alcaraz e Sinner, ovvero Amanda Anisimova — dice — Non mi sorprende quando si parla del suo rovescio. È un colpo di cui si fida al milionesimo per cento. Lo colpisce a tutto campo e non applica effetto”, ha spiegato Mouratoglou, elogiando così l’arma tecnica più importante della statunitense. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mouratoglu a sorpresa: "Chi è meglio di Sinner e Alcaraz"