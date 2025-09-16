Mostra ' Poesia invidia la cristallografia' installazione sonora di Roberto Paci Dalò
Dall'11 ottobre al 1 dicembre 2025 – Oratorio di San Rocco Inaugurazione: sabato 11 ottobre 2025, ore 17:00 Piccolo vernissage con aperitivo Visite: su prenotazione fino al 1 dicembre 2025 Per prenotare una visita: [email protected] INGRESSO LIBERO ROBERTO PACI DALÒ “Poesia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - poesia
“Ut pictura poesis”, la mostra che fa dialogare pittura e poesia attraverso le voci di Mimmo Paladino e Giuseppe Conte
Mercoledì 23 la visita alla mostra "Picasso Poesia e salvezza a Palazzo Te" è stata un vero successo grazie sopratutto alla "nostra " guida Daniela Sogliani che ci ha accompagnato passo passo sia tra le stanze, meravigliose, di Palazzo Te, che alla conoscen - facebook.com Vai su Facebook
Mostra 'Poesia, invidia la cristallografia', installazione sonora di Roberto Paci Dalò.