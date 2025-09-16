Mostra Mercato Tartufo Bianco San Giovanni d’Asso | appuntamento l’8-9 e 14-15-16 novembre

Annunciate le date della 39esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Nei due fine settimana, 8-9 e 14-15-16 novembre 2025, San Giovanni d'Asso celebra il tartufo bianco con degustazioni, mercatino dei prodotti agricoli, artigianali e biologici del territorio, visite guidate e dimostrazioni di cerca del tartufo

