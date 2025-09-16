Mosca Con la Nato è guerra
La Russia continua a impensierire il territorio dell’Unione Europea con sconfinamento di droni, ma la colpa è della Nato. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il Patto Atlantico è di fatto in guerra con Mosca. Colpa del supporto all’Ucraina, che non accenna a diminuire, nonostante il presidente americano, Donald Trump, temporeggi e non abbia ancora imposto sanzioni al Paese invasore. MANOVRE IN CORSO. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ieri ha dichiarato senza mezzi termini che la Nato "è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino e quindi in guerra con Mosca. Il diplomatico ha poi aggiunto che un vertice fra Mosca e Kiev adesso "sarebbe inutile", facendo capire come i contatti per una mediazione siano sostanzialmente fermi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nato, gelo sull’Europa: Trump apre a Mosca e mette in dubbio la difesa comune
Merz, 'alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti'
Zelensky-Trump, nuovo incontro al vertice Nato: discusso un cessate il fuoco con Mosca
Live guerra in Ucraina. Borrell: Se usa il nucleare, l'esercito russo sarà annientato; Mosca | La Nato di fatto è in guerra contro di noi Trump | Putin-Zelensky odio insormontabile; Ucraina Mosca | La Nato è in guerra con la Russia Drone in Romania? Provocazione Crosetto | Italia impreparata a un attacco.
Ucraina, Mosca: "La Nato è già in guerra contro di noi". Crosetto: “Italia impreparata ai conflitti" - Intanto il presidente americano Trump scende di nuovo in campo così: “"L'odio tra Zelensky e Putin è insondabile, penso che dovrò parlare io, non sono in grado di parlare tra loro. Riporta rtl.it
Peskov: “La Nato è di fatto in guerra con la Russia”. Trump: “Putin e Zelensky si odiano troppo” - Resta alta la tensione al confine con Polonia e Romania dopo l’ingresso di droni russi nei rispettivi spazi aerei. Secondo msn.com