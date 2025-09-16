La Russia continua a impensierire il territorio dell’Unione Europea con sconfinamento di droni, ma la colpa è della Nato. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il Patto Atlantico è di fatto in guerra con Mosca. Colpa del supporto all’Ucraina, che non accenna a diminuire, nonostante il presidente americano, Donald Trump, temporeggi e non abbia ancora imposto sanzioni al Paese invasore. MANOVRE IN CORSO. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ieri ha dichiarato senza mezzi termini che la Nato "è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino e quindi in guerra con Mosca. Il diplomatico ha poi aggiunto che un vertice fra Mosca e Kiev adesso "sarebbe inutile", facendo capire come i contatti per una mediazione siano sostanzialmente fermi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mosca "Con la Nato è guerra"