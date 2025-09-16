Morto Robert Redford | una vita segnata da dolori grandi amori e un viaggio decisivo

Addio a Robert Redford. L’attore è morto il 16 settembre 2025 nella sua casa in Utah, all’età di 89 anni. La sua scomparsa, confermata dalla sua agenzia pubblicitaria, segna la fine della carriera di una delle figure più emblematiche di Hollywood. Redford è morto nel sonno. Con il suo fascino e la sua bravura, la carriera di Redford a Hollywood è durata oltre sei decenni, facendogli vincere cinque Golden Globe, lo Screen Actors Guild Life Achievement Award, il Kennedy Center Honors e la Presidential Medal of Freedom. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Robert Redford: una vita segnata da dolori, grandi amori e un viaggio decisivo

In questa notizia si parla di: morto - robert

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

È morto Robert Mitchum: gli altri erano grandi, lui era unico, scrive Stefano Benni in “Bar Sport Duemila” (Feltrinelli). Una frase che, soprattutto oggi, non possiamo non dedicare a lui, venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Robert Redford; Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni.; Robert Redford biografia.

Morto il due volte premio oscar Robert Redford - Hollywood perde il 2 volte Premio Oscar Robert Redford, una star che ha cambiato il modo di fare e intendere il cinema, dando vita anche al Sundance Film Festival ... Segnala ilgiornale.it

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. Si legge su msn.com