Morto Robert Redford la leggenda di Hollywood aveva 89 anni

Robert Redford, l'affascinante star del grande schermo diventato regista premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. La sua morte, avvenuta tra le montagne nei dintorni di Provo, è stata annunciata in un comunicato da Cindi Berger, amministratrice delegata dell'agenzia di pubbliche relazioni Rogers & Cowan Pmk. Ha dichiarato che Redford è morto nel sonno, senza fornire una causa specifica. I film di successo di Redford hanno spesso aiutato l'America a comprendere sé stessa. Lontano dai riflettori, l'attore è stato un fervente sostenitore delle cause ambientali e ha promosso il movimento del cinema indipendente centrato sul Sundance Festival. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morto Robert Redford, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni

In questa notizia si parla di: morto - robert

