Morto Robert Redford la leggenda del cinema americano aveva 89 anni

Dall'America arriva la triste notizia della morte di Robert Redford, leggenda del cinema americano, protagonista di film epocali, da La Stangata a Tutti gli uomini del Presidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - robert

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

È morto Robert Mitchum: gli altri erano grandi, lui era unico, scrive Stefano Benni in “Bar Sport Duemila” (Feltrinelli). Una frase che, soprattutto oggi, non possiamo non dedicare a lui, venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Robert Redford, leggenda del cinema da “La stangata” a “La mia Africa”; Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni; È morto Robert Redford, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni.

Morto Robert Redford, la leggenda del cinema americano aveva 89 anni - Dall'America arriva la triste notizia della morte di Robert Redford, leggenda del cinema americano, protagonista di film epocali, da La Stangata a Tutti ... fanpage.it scrive

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. Da msn.com