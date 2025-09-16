Morto Robert Redford | attore e regista da Oscar leggenda di Hollywood | Trump | Il più hot Ma lui lo definì dittatore  | Le foto

Xml2.corriere.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Redford, 89 anni, aveva vinto due premi Oscar (uno per la regia di «Gente comune», l'altro alla carriera) e aveva ottenuto una nomination come attore. Attivista per l'ambiente, ha fondato il «Sundance Festival». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

morto robert redford attore e regista da oscar leggenda di hollywood trump il pi249 hot ma lui lo defin236 dittatore160160 le foto

© Xml2.corriere.it - Morto Robert Redford: attore e regista da Oscar, leggenda di Hollywood | Trump: "Il più hot". Ma lui lo definì dittatore  | Le foto

In questa notizia si parla di: morto - robert

È morto Robert Wilson. Il teatro come opera d’arte totale. Bob, l’americano che amava Milano e Spoleto

È morto Tristan Rogers a 79 anni, aveva un cancro ai polmoni: è stato Robert Scorpio nella soap General Hospital

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

È morto Robert Redford, gigante del cinema mondiale; Robert Redford è morto, l'attore statunitense aveva 89 anni; È morto Robert Redford, il grande attore e regista aveva 89 anni.

morto robert redford attoreÈ morto Robert Redford, attore e regista pluripremiato - La star di classici di Hollywood come Butch Cassidy e Tutti gli uomini del presidente ha contribuito a far esplodere il cinema indipendente con il Sundance Film Festival ... Lo riporta milanofinanza.it

morto robert redford attoreE' morto Robert Redford, leggenda del cinema - Il decesso, nella sua casa di Provo nello Utah, è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Robert Redford Attore