Morto Robert Redford addio al gigante di Hollywood che fondò il Sundance Film Festival

Robert Redford, storico attore e regista del grande schermo diventato premio Oscar, è morto martedì mattina presto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. Lo riporta il New York Times. La sua morte, avvenuta sulle montagne fuori Provo, Utah, è stata confermata da Cindi Berger, amministratore delegato dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK. Ha affermato che l’uomo è morto nel sonno, ma non ha fornito una causa specifica sul decesso. Fondò il Sundance Film Festival, gli Oscar nel 1981 e 2002. «Tutti gli uomini del presidente, «La mia Africa», «I tre giorni del Condor» sono solo alcuni dei film più celebri in cui ha recitato. 🔗 Leggi su Open.online