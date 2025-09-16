Morto per West Nile | primo decesso nel Modenese
Modena, 16 settembre 2025 – È morto nel Comune di Carpi un 80enne positivo al virus West Nile. È il primo decesso in provincia di Modena e il secondo in regione. L'anziano aveva comorbidità pregressa, spiega l'Ausl modenese. A differenza dello scorso anno, quando erano stati registrati 46 casi in provincia, quest'anno la diffusione si presenta più limitata: da maggio a oggi sono sei i casi di West Nile registrati dal servizio di igiene pubblica dell'Azienda Usl. Quattro hanno sviluppato la forma neuroinvasiva. Al posto del West Nile, però si è diffusa maggiormente la Chikungunya. In particolare a Carpi un focolaio ha impensierito i residenti nei mesi più caldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
