Modena, 16 settembre 2025 – È morto nel Comune di Carpi un 80enne positivo al virus West Nile. È il primo decesso in provincia di Modena e il secondo in regione. L'anziano aveva comorbidità pregressa, spiega l'Ausl modenese. A differenza dello scorso anno, quando erano stati registrati 46 casi in provincia, quest'anno la diffusione si presenta più limitata: da maggio a oggi sono sei i casi di West Nile registrati dal servizio di igiene pubblica dell'Azienda Usl. Quattro hanno sviluppato la forma neuroinvasiva. Al posto del West Nile, però si è diffusa maggiormente la Chikungunya. In particolare a Carpi un focolaio ha impensierito i residenti nei mesi più caldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto per West Nile: primo decesso nel Modenese