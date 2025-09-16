Morto nel sonno un’icona del cinema lutto nel settore

la scomparsa di robert redford: un’icona del cinema americano si spegne a 89 anni. La scena cinematografica internazionale piange la perdita di una delle sue figure più rappresentative. Robert Redford, noto attore, regista e produttore statunitense, è deceduto all’età di 89 anni nella sua abitazione nello Utah. La notizia, confermata da fonti ufficiali, sottolinea come il celebre artista abbia lasciato un’eredità indelebile nel mondo del cinema e della cultura. In questo approfondimento si analizzano i tratti salienti della sua carriera, il suo impatto sociale e artistico, oltre ai principali personaggi che hanno collaborato con lui nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

