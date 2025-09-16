Morto lo sciatore Matteo Franzoso dubbi sulla pista Il cordoglio della politica a Genova
L’incidente domenica, oggi avrebbe compiuto 26 anni. Il presidente dello Sci Club Sestriere: “La responsabilità per la vita degli atleti deve crescere”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Morto lo sciatore genovese Matteo Franzoso, dubbi sulla pista. Il cordoglio di Bucci e Salis: “Esempio luminoso di dedizione allo sport” - Il presidente dello Sci Club Sestriere: “La responsabilità per la vita degli atleti deve crescere” ... Riporta ilsecoloxix.it
