morto legato nel letto il pm chiede 27 anni

Fu trovato morto nel suo letto, con mani e piedi legati. Ieri, per il delitto del giovane Alessandro Gozzoli, la pubblica accusa ha chiesto 27 anni di carcere per l’imputato, che all’epoca dei fatti aveva 21 anni. Il complice, di un anno più grande, era già stato condannato con rito abbreviato a 18 anni. Parliamo dei due amici rumeni accusati di aver ucciso il 41enne di Bazzano, Valsamoggia, trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo (Modena) il 10 marzo di due anni fa. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati: morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bagnino trovato morto: si ipotizza suicidio, forse legato al senso di colpa
Il padre del dj morto Michele Noschese: "E' stato legato e picchiato"
Dj Godzi morto a Ibiza, il padre: «Legato e picchiato dalla polizia». La ?Guardia Civil: «Era sotto effetto di droghe»
È morto Stefano Benni. Un uomo che coi suoi libri ti offriva le chiavi di un mondo. Sono legato alla “Compagnia dei Celestini” per motivi molto personali, non so nemmeno definire quanto fu bello il giorno in cui mi fu offerto di entrare in questo mondo: era pieno - facebook.com Vai su Facebook
A GIUGLIANO CANE MUORE LEGATO ALLA CYCLETTE: IN STRADA PER CHIEDERE GIUS... https://youtu.be/5opLaW3b4w0?si=3NRoaOIlzy2E8ufN… via @YouTube - X Vai su X
Cane muore di stenti dopo due giorni all'aperto: la padrona lo aveva lasciato legato a una catena - Ha destato indignazione la scoperta nel Napoletano del cadavere di un cane morto di stenti dopo essere stato lasciato per due giorni all'aperto legato a una catena dalla padrona partita per le vacanze ... Scrive leggo.it