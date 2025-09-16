Fu trovato morto nel suo letto, con mani e piedi legati. Ieri, per il delitto del giovane Alessandro Gozzoli, la pubblica accusa ha chiesto 27 anni di carcere per l’imputato, che all’epoca dei fatti aveva 21 anni. Il complice, di un anno più grande, era già stato condannato con rito abbreviato a 18 anni. Parliamo dei due amici rumeni accusati di aver ucciso il 41enne di Bazzano, Valsamoggia, trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo (Modena) il 10 marzo di due anni fa. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati: morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto legato nel letto, il pm chiede 27 anni