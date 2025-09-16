Attore, regista e vincitore di due premi Oscar. Hollywood perde Robert Redford, una star che ha cambiato il modo di fare e intendere il cinema, dando vita anche al Sundance Film Festival per promuovere le pellicole dei registi indipendenti. Aveva 89 anni L'infanzia e la gavetta di Robert Redford. Redford nasce nel ’36 a Santa Monica, in California. La madre è una casalinga texana che muore di cancro nel 1955, a soli 41 anni, mentre il padre ha origini irlandesi e si barcamena passando da un lavoro ad un altro finché non entra come contabile nella Standard Oil e la famiglia, divenuta borghese, si trasferisce nella San Fernando Valley. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto il due volte premio oscar Robert Redford