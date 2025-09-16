Morto dopo il taser i testimoni | Girava scalzo Urlava e dava in escandescenze
Reggio Emilia, 16 settembre 2025 – Sono state le sirene della polizia ieri a rompere il silenzio dell’alba nella frazione di Massenzatico. Volanti e ambulanza hanno raggiunto attorno alle 5,30 il forno Castagnoli di via Beethoven, dove un uomo in forte stato di agitazione è stato neutralizzato con l’utilizzo del taser da parte di uno degli agenti. Claudio Citro, pluripregiudicato di 41 anni, è morto nel tragitto verso l’arcispedale Santa Maria Nuova. Viveva a Pistoia dopo aver ricevuto un divieto di dimora a Reggio. La salma è ora a disposizione della Procura, impegnata in indagini serratissime per fare piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
