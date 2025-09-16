Morto dopo il taser i testimoni | Girava scalzo Urlava e dava in escandescenze

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 16 settembre 2025 –  Sono state le sirene della polizia ieri a rompere il silenzio dell’alba nella frazione di Massenzatico. Volanti e ambulanza hanno raggiunto attorno alle 5,30 il forno Castagnoli di via Beethoven, dove un uomo in forte stato di agitazione è stato neutralizzato con l’utilizzo del taser da parte di uno degli agenti. Claudio Citro, pluripregiudicato di 41 anni, è morto nel tragitto verso l’arcispedale Santa Maria Nuova. Viveva a Pistoia dopo aver ricevuto un divieto di dimora a Reggio. La salma è ora a disposizione della Procura, impegnata in indagini serratissime per fare piena luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

morto dopo il taser i testimoni girava scalzo urlava e dava in escandescenze

© Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo il taser, i testimoni: “Girava scalzo. Urlava e dava in escandescenze”

In questa notizia si parla di: morto - dopo

Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

Morto dopo il taser, i testimoni: “Girava scalzo. Urlava e dava in escandescenze”; Morto dopo scarica taser, sentiti i testimoni: oggi l'autopsia; Colpito da un taser dei carabinieri, muore 41enne. Il racconto di un testimone: Era molto agitato.

morto dopo taser testimoniReggio Emilia, morto 41enne colpito con il taser dalla polizia: aperta un’inchiesta - L’uomo è stato colpito con la pistola elettrica taser da due agenti di polizia. Come scrive fanpage.it

Morto in ospedale a Reggio Emilia dopo l'uso del taser, la polizia aveva fermato il 41enne a Massenzatico - Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser della polizia a Massenzatico, in provincia di Reggio Emilia: sul caso indaga la procura ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Dopo Taser Testimoni