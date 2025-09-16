Morti sul lavoro a Torino e Milano Paolo Capone UGL | La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta

“Due vittime in un solo giorno, inaccettabile nel 2025 continuare a morire sul posto di lavoro. Ci troviamo davanti ad altre due tragedie che ci ricordano quanto sia urgente intervenire per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. A Leini, in provincia di Torino, un operaio ha perso la vit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morti sul lavoro a Torino e Milano, Paolo Capone (UGL): “La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta”

In questa notizia si parla di: morti - lavoro

Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”

«Dodici morti sul lavoro da inizio anno nel Padovano, basta bollettini di guerra»: la denuncia

Due morti sul lavoro in poche ore a Botticino e Faloppio, i sindacati: "Siamo stanchi di contare i morti"

Tre morti sul lavoro. Un pensionato 61enne travolto da un muletto a Vigonovo. Un operaio deceduto in una ditta di autodemolizioni di Leini. Un agricoltore schiacciato da un mezzo agricolo a Faenza #ANSA - X Vai su X

TERZO SETTORE: IN FIERA DEL LEVANTE “MAI PIU’ VITTIME SUL LAVORO” 32 morti sul lavoro in Puglia nei primi otto mesi dell’anno. Fermare l’inarrestabile strage che si consuma quotidianamente nell’indifferenza della cronaca è diventata la ragione di vi - facebook.com Vai su Facebook

Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano; Due operai morti sul lavoro a Torino e Milano. Un uomo grave nel Novarese; Il triste primato di Torino e Milano, le province italiane con più morti sul lavoro.

Due operai morti sul lavoro a Torino e Milano. Un uomo grave nel Novarese - Nel giro di poche ore, due operai hanno perso la vita e un terzo è stato trasportato ... Da ilfattoquotidiano.it

Morti sul lavoro a Torino e Milano. Paolo Capone, Leader UGL: “La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta” - Ci troviamo davanti ad altre due tragedie che ci ricordano quanto sia urgente intervenire per garantire ... Riporta meridiananotizie.it