Moretto | Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan

Pianetamilan.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A parlare del presunto ritorno al Milan di Adriano Galliani è stato il noto esperto di mercato, Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moretto ad oggi l8217orientamento 232 che adriano galliani possa tornare al milan

© Pianetamilan.it - Moretto: “Ad oggi l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan”

In questa notizia si parla di: moretto - oggi

Calciomercato Milan, Moretto: “Liberali? Ad oggi l’orientamento sul futuro …”

Calciomercato Milan, Moretto: “Ad oggi i Wolves sono i più vicini a Pubill”

Calciomercato, Moretto: “Il Milan vuole chiudere oggi per Athekame”

Cerca Video su questo argomento: Moretto Oggi L8217orientamento 232