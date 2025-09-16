Moon in June chiude in bellezza con Francesco De Gregori

La stagione di Moon in June è pronta a chiudere il sipario del calendario estivo per aprire poi quello autunnale, con un passaggio di consegne tra grandi artisti di diversi generi come Danilo Rea, Shabaka Hutchings e Francesco De Gregori. Domenica 21 settembre (ore 21) toccherà a Danilo Rea con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: moon - june

Moon in June, fine agosto rovente: Serena Brancale e Marlene Kuntz

Moon in June, un “caldo” agosto con la grande musica: sul palco salgono Serena Brancale e i Marlene Kuntz

Moon in june. . MARLENE KUNTZ & ORCHESTRA Domenica 31 agosto Teatro Morlacchi – Perugia Un evento unico: la storica band guidata da Cristiano Godano incontra l’orchestra diretta da Rodrigo D’Erasmo, per una serata che unisce rock ed e - facebook.com Vai su Facebook

Moon in June chiude in bellezza con Francesco De Gregori; Moon in June: un fine agosto “caldo” tra soul, jazz e rock; In 2 mila al tramonto per Vinicio Capossela e Dente, Moon in june prosegue con Laura Agnusdei.

Moon in June al Trasimeno, annunciati i primi concerti - Sta per entrare nel vivo la lunga stagione concertistica 2025 targata Moon in June, la rassegna ideata e coordinata dalla direttrice artistica Patrizia Marcagnani che, come sempre, coinvolgerà e ... Come scrive ansa.it