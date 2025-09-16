Montemurlo | Violenta aggressione agli operai lavoratori picchiati e gazebo distrutto VIDEO

“La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell'Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it