Montemurlo | Violenta aggressione agli operai lavoratori picchiati e gazebo distrutto VIDEO

Firenzetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pugni e calci gli operai. Poi una macchina con dentro persone arrivate per picchiare gli operai dell'Alba Srl in sciopero a difesa dei loro posti di lavoro e dei loro diritti. Un lavoratore è rimasto a terra dopo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montemurlo - violenta

Violenta aggressione: picchiati da più persone, le immagini diffuse sui social / VIDEO; Montemurlo, violenta aggressione contro gli operai in sciopero: «Picchiati da più persone dell'azienda»; Prato, aggressione agli operai in sciopero dai titolari della ditta.

montemurlo violenta aggressione agliViolenta aggressione nei confronti degli operai in sciopero. I sindacati: 'Pronti alla mobilitazione' - Il sindacato sudd Cobas denuncia l'aggressione agli operai in sciopero di una fabbrica di Montemurlo, in provincia di Prato. 055firenze.it scrive

montemurlo violenta aggressione agliMontemurlo, violenta aggressione degli operai in sciopero: «Picchiati da più persone dell'azienda» - La denuncia dei sindacati in un video postato sui social: «L'aggressione violenta è avvenuta all'azienda Alba di Montemurlo. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Montemurlo Violenta Aggressione Agli