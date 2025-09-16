Montemurlo | operai in sciopero aggrediti con pugni e calci video
Il sindacato Sudd Cobas ha denunciato che stamattina, 16 settembre 2025, gli operai della stireria L'Alba a Montemulo (Prato) sono stati aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Vuoi venire alla manifestazione degli operai Gruppo8? Ci stiamo organizzando per raggiungere Forlì da Prato e Firenze con dei pullman. Per prenotare un posto chiama questo numero: +39 334 781 2675 La solidarietà è piu forte di una multinazionale! - facebook.com Vai su Facebook
Montemurlo, violenta aggressione contro gli operai in sciopero: «Picchiati da più persone dell'azienda»; Violenta aggressione: picchiati da più persone, le immagini diffuse sui social / VIDEO; Prato, aggressione agli operai in sciopero dai titolari della ditta.
Montemurlo, violenta aggressione degli operai in sciopero: «Picchiati da più persone dell'azienda» - La denuncia dei sindacati in un video postato sui social: «L'aggressione violenta è avvenuta all'azienda Alba di Montemurlo. Riporta corrierefiorentino.corriere.it
"A casa senza stipendio". Operai sfruttati: sciopero - Protesta dei lavoratori stranieri davanti a una confezione di Montemurlo. Secondo msn.com