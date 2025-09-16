Monteluce rinvenute quattro auto abbandonate
Dal parco Chico Mendez alla Pallotta, passando per Monteluce fino a via Martiri dei Lager. Ci sono situazioni di degrado, bivacchi e abbandono che in alcune zone di Perugia sono sempre più evidenti. E il Comune cerca di metterci una toppa. "L’attenzione sul territorio resta alta, con interventi quotidiani per ripristinare decoro e sicurezza urbana" dice Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza. Gli interventi più recenti hanno riguardato via Martiri dei Lager, dove un sopralluogo con Ater ha portato alla scoperta di rifiuti e di garage con porte basculanti divelte. L’amministratore condominiale è stato diffidato a procedere immediatamente a bonifica e ripristino chiusure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monteluce - rinvenute
Monteluce, rinvenute quattro auto abbandonate.
Quattro auto date alle fiamme, erano parcheggiate l'una di fianco all'altra - Quattro auto date alle fiamme nella notte tra il 26 e il 27 maggio a San Severo. Come scrive rainews.it
Sull’autostrada A1 c’è stato un incidente tra quattro auto della polizia: ci sono diversi agenti feriti, uno in modo grave - Nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Nord, c’è stato un incidente tra quattro auto della polizia che si sarebbero tamponate o scontrate tra loro, non è ... Segnala ilpost.it