Dal parco Chico Mendez alla Pallotta, passando per Monteluce fino a via Martiri dei Lager. Ci sono situazioni di degrado, bivacchi e abbandono che in alcune zone di Perugia sono sempre più evidenti. E il Comune cerca di metterci una toppa. "L’attenzione sul territorio resta alta, con interventi quotidiani per ripristinare decoro e sicurezza urbana" dice Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza. Gli interventi più recenti hanno riguardato via Martiri dei Lager, dove un sopralluogo con Ater ha portato alla scoperta di rifiuti e di garage con porte basculanti divelte. L’amministratore condominiale è stato diffidato a procedere immediatamente a bonifica e ripristino chiusure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Monteluce, rinvenute quattro auto abbandonate